Аналитики дали прогноз по стоимости доллара на этой неделе

По итогам торгов в пятницу курс доллара США закрылся на отметке 90,92 ₽, прибавив на неделе 86 копеек. Аналитики рассказали «Коммерсанту», сколько будет стоить американская валюта на этой неделе.

Банк «Зенит»: 90 ₽ за доллар. Решение ЦБ о более существенном повышении ключевой ставки и сохранение жёсткого сигнала оказало умеренную поддержку рублю, говорит начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев. Однако эта поддержка может оказаться краткосрочной. К концу недели российская валюта может укрепиться благодаря продажам валюты экспортёрами для уплаты налогов.

Банк «Русский стандарт»: 90–92 ₽ за доллар. Увеличение ключевой ставки и налоговый период вряд ли помогут рублю значительно укрепиться, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко. Он отмечает ряд факторов, которые способны повлиять на стоимость бивалютной корзины: нефтяные цены, темпы роста экономики Китая, ожидание от Федрезерва США окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

«БКС Мир инвестиций»: 89,5 91,5 ₽ за доллар. После решения ЦБ по ключевой ставке рубль первоначально укрепился к уровню 90 ₽ за доллар, однако дальнейшей реакции пока не последовало. «Это говорит о низком влиянии ставки на текущее ценообразование российской валюты», — отмечает аналитик Денис Буйволов. Если на этой неделе не будет значимых факторов, нацвалюта продолжит торговаться в диапазоне 89,5 91,5 ₽ за доллар, ожидает он.