Goldman Sachs спрогнозировал рост цены нефти до $86 за баррель

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs ожидают рекордного увеличения потребления нефти во второй половине 2023 года, что приведет к росту цены на этот вид топлива до $86 за баррель. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC.

"Мы ожидаем довольно заметного дефицита [мирового предложения нефти] во второй половине [2023 года], который достигнет почти 2 млн баррелей в день в третьем квартале в связи с тем, что [глобальный] спрос установит абсолютный рекорд", - приводит он слова руководителя направления исследований рынка нефти банка Даана Стрювена.

По оценкам Goldman Sachs, в этот же период цена нефти "возрастет с $80 до $86 за баррель".

Стрювен отметил, что одной из причин подобного дефицита станет "замедление роста добычи нефти в США". Количество нефтяных вышек в этой стране недавно сократилось на 15% и достигло минимального значения за 16 месяцев, напоминает телеканал. Эксперт также предположил, что о "существенной неопределенности" на нефтяном рынке говорит и "неудачная попытка достигнуть соглашения по отказу от ископаемого топлива" на встрече министров энергетики Группы двадцати, прошедшей в Индии в минувшие выходные.