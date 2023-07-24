Мошенники украли миллионы рублей у доставщика из Москвы

По данным канала, работник решил заработать денег на обмене валюты. Он занял у 27-летнего товарища из Шри-Ланки 18 миллионов рублей. Мужчина планировал поменять деньги на доллары и с помощью курса заработать. Так мужчина отнес миллионы в обменник на Новой Башиловке. Он отдал сумму для пересчета и ждал валюту, но работник так и не вернулся.