Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской товарной бирже за неделю, прошедшую с завершения действия зерновой сделки, выросла на 12,3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К моменту прекращения действия зерновой сделки 17 июля стоимость пшеницы составляла $6,54 за бушель, в понедельник 24 июля она составляет уже $7,34 за бушель.

За прошедшую неделю стоимость пшеницы на бирже постоянно менялась, то значительно повышаясь на фоне заявлений сторон по зерновой сделке и судоходству в Черном море, то вновь снижаясь. В понедельник, 24 июля, рост составляет 5,45%.