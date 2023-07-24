Цены на пшеницу взлетели после приостановки зерновой сделки
Согласно данным Чикагской товарной биржи, стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу выросла на 12,3% после завершения зерновой сделки.
До момента прекращения зерновой сделки стоимость пшеницы на бирже составляла 6,54 доллара за бушель. 24 июля, уже после прекращения действия инициативы, цена выросла до 7,34 доллара за бушель. При этом, на прошлой неделе цена за пшеницу несколько раз менялась на фоне различных заявлений о дальнейшей судьбе зерновой сделки.
Напомним, что 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продлевать действие зерновой сделки. По его словам, касающаяся России часть договорённостей в черноморской инициативе так и не была выполнена.
Ранее в Госдуме обсудили альтернативы зерновой сделке.