Цены на пшеницу взлетели после приостановки зерновой сделки

До момента прекращения зерновой сделки стоимость пшеницы на бирже составляла 6,54 доллара за бушель. 24 июля, уже после прекращения действия инициативы, цена выросла до 7,34 доллара за бушель. При этом, на прошлой неделе цена за пшеницу несколько раз менялась на фоне различных заявлений о дальнейшей судьбе зерновой сделки.