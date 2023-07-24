Цена нефти Brent впервые с 25 апреля превысила $82 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent впервые с 25 апреля превысила $82. Кроме того, мировые цены на нефть выросли в понедельник, 24 июля, более чем на 1%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск превысила $82, через 9 минут она немного упала - до 81,97$ за баррель.

Рост по итогам торгов составил 1,35% по сравнению с показателями, достигнутыми в пятницу, 21 июля.

Цена нефти WTI увеличилась на 1,57%, до $78,28.