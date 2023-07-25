Курс евро упал ниже 100 рублей

Рубль укрепляется к европейской валюте. Курс евро во вторник утром упал ниже 100 рублей, следует из данных Московской биржи.

Такая динамика наблюдается впервые с середины июля.

По состоянию на на 07:04 курс евро демонстрировал снижение на 53,5 копейки. Он составил 99,96 рубля.

Курс доллара находился на отметке в 90,39 рубля, а юань — в 12,605 рубля.

В текущем месяце курсы основных иностранных валют - доллара и евро - поднялись до годовых максимумов. В конце третьего месяца года они преодолели отметку в 93 и 102 рубля соответственно.

В минувшую пятницу Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина Набиуллина назвала одновременное снижение экспорта и рост импорта ключевым фактором снижения позиций национальной валюты в июне-июле.