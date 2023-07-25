Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара опустился ниже 90 рублей, следует из данных Московской биржи.

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По состоянию на 10.16 мск, российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 57 копеек, до 89,97 руб.

Такая динамика наблюдается впервые с 17 июля. При этом курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 12,57 рубля, а евро подешевел на 81 копейку, до 99,69 руб., отмечают РИА Новости.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала «благом для экономики» плавающий курс рубля, который позволяет легче абсорбировать внешние шоки. По ее словам, ослабление курса российской валюты «во многом объясняется внешней торговлей».