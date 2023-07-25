Фьючерсы на апельсиновый сок выросли до рекордного уровня

Фьючерсы на апельсиновый сок поднялись в цене до рекордного уровня из-за проблем с урожаем в двух странах. Речь идет о США и Бразилии, пишет Bloomberg.

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По итогам торгов в понедельник, 24 июля, цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. показала рост на 1,93%, до $3,057 за 15 тыс. фунтов (6,8 тонны).

Стоимость достигла рекордной отметки в связи с опасениями из-за болезни цитрусовых во Флориде и Бразилии. Так, существует большой риск снижения урожая в условиях сокращения мировых запасов данной продукции.

Бразилия - крупнейший в мире экспортер цитрусовых. Флорида находится в этом списке на втором месте.

Согласно данным Министерства сельского хозяйство США, Бразилия поставит в страну на 1,7% меньше сока, чем год назад.