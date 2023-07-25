Фьючерсы на апельсиновый сок выросли до рекордного уровня
Фьючерсы на апельсиновый сок поднялись в цене до рекордного уровня из-за проблем с урожаем в двух странах. Речь идет о США и Бразилии, пишет Bloomberg.
По итогам торгов в понедельник, 24 июля, цена сентябрьского фьючерса на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE Futures U.S. показала рост на 1,93%, до $3,057 за 15 тыс. фунтов (6,8 тонны).
Стоимость достигла рекордной отметки в связи с опасениями из-за болезни цитрусовых во Флориде и Бразилии. Так, существует большой риск снижения урожая в условиях сокращения мировых запасов данной продукции.
Бразилия - крупнейший в мире экспортер цитрусовых. Флорида находится в этом списке на втором месте.
Согласно данным Министерства сельского хозяйство США, Бразилия поставит в страну на 1,7% меньше сока, чем год назад.
Также в материале говорится, что потребление сока в США находится на самом низком уровне за последние пять лет. Розничная стоимость в текущем месяца достигла почти $9 за галлон (около 3,8 литра). Год назад цена сока была менее чем $8 за галлон.