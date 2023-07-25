Пшеница подорожала до максимума за полгода

Стоимость сентябрьского фьючерса на пшеницу на Чикагской бирже поднималась в ходе торгов до максимальных с середины февраля 7,77 доллара за бушель, следует из данных торгов.

К моменту написания материала цена бушеля на бирже Чикаго снижалась на 1,12 процента, до 7,49 доллара.

По информации Дмитрий Песков заявил о прекращении участия России в соглашении, за один день пшеница на Чикагской товарной бирже стала дороже на 3,37 процента и продолжила дорожать в дальнейшем.