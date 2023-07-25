Биржевые цены на бензин начали снижаться впервые с начала июля
По итогам торгов во вторник биржевая стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 2,3% - до 62 829 рублей за тонну, также опустилась на 0,9% - до 69 361 рубля за тонну - цена на бензин марки Аи-95, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Это снижение стало первым с начала июля, в течение всего месяца биржевые цены на бензин росли. Произошло оно после заявлений Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой об ограничении экспорта и увеличении норматива продаж топлива на бирже.
Между тем с начала месяца биржевая стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 8%, а бензина марки Аи-95 - на 7,4%.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить нормативы продаж бензина на бирже с 12% до 13%, а дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%. Отмечается, что проект постановления об этом направлен в правительство.