Биржевые цены на бензин начали снижаться впервые с начала июля

По итогам торгов во вторник биржевая стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 2,3% - до 62 829 рублей за тонну, также опустилась на 0,9% - до 69 361 рубля за тонну - цена на бензин марки Аи-95, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Это снижение стало первым с начала июля, в течение всего месяца биржевые цены на бензин росли. Произошло оно после заявлений Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой об ограничении экспорта и увеличении норматива продаж топлива на бирже.

Между тем с начала месяца биржевая стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 8%, а бензина марки Аи-95 - на 7,4%.