МВФ: из-за завершения черноморской сделки зерно может подорожать на 15%

"Это, вероятно, окажет давление, приводящее к повышению цен на продовольствие. У нас есть некоторые оценки в плане того, на сколько сократится объем предложения, какова эластичность цен ввиду этого сокращения и спроса. Мы все еще оцениваем, где мы приземлимся. Однако, по нашему мнению, рост цен на зерно в диапазоне 10-15% - это резонная оценка, хотя мы еще должны посмотреть, как именно будут развиваться события", - утверждал главный экономист фонда.