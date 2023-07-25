Экономист назвал плюсы и минусы цифрового рубля

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил планы Центробанка по выпуску цифрового рубля. Он пояснил, что цифровой рубль будет использоваться для платежей и переводов, но открытие вкладов или получение кредитов в цифровой валюте пока не предусмотрено.

Эксперт отметил, что цифровой рубль имеет свои преимущества. Это может принести определенные удобства для граждан и бизнеса при совершении платежей и расчетов. Цифровая валюта будет легко обмениваться, ее можно будет использовать для трансграничных переводов, она защищена от подделок.

Тем не менее, есть и определенные риски. Как отметил эксперт, это потенциал для еще большего контроля за расходами и доходами как граждан, так и бизнеса со стороны государства.

Гольдфайн также добавил, что пока непонятно, насколько надежно защищен цифровой рубль от кибератак, не возникнут ли трудности в повседневным использованием, передает Общественная Служба Новостей.

24 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в стране цифрового рубля. Согласно закону, цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты, передает НСН.