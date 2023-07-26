В России спрогнозировали резкое подорожание гречневой крупы

На оптовую цену гречневой крупы влияют ослабление российской валюты, окончание сезона и рекордный экспорт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

По мнению опрошенных аналитиков, к сентябрю средняя стоимость этой продукции, которая снижалась в цене с апреля 2022 года, может подняться с 41 тыс. рублей до 45 тыс. рублей за тонну.

В сезоне-2022/23 России удалось экспортировать 262 тыс. тонн гречихи и гречки, свидетельствуют данные ИКАР. Показатель увеличится на 17% к уровню, зафиксированному в предыдущем сезоне.

Участники рынка отмечают, что крупнейшими покупателями крупы в 2023 году стали Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия и Грузия.

В ИКАР обратили внимание на рост производства гречневой крупы в РФ с начала сезона в сентябре 2022 года по май этого года. Он составил почти 7%. Показатель увеличился до 415 тыс. тонн, что стало рекордом.

В NielsenIQ сообщили о снижении продаж гречневой крупы в розничных сетях в июле 2022 года — июле 2023 года год к году — на 1,6% в натуральном выражении, на 18,6% — в денежном.

Натуральные продажи риса за этот период упали на 8%, а денежные возросли на 5,5%.