Расписки Qiwi упали на 9% на фоне новостей об ограничении операций

Депозитарные расписки Qiwi на открытии торгов упали на 8,98% к 10:12 по Москве, считая с закрытия основной сессии, на фоне корпоративных новостей об ограничении операции физических лиц по Qiwi-кошелькам после предписания ЦБ, следует из данных Мосбиржи. Цена бумаг начала снижаться еще в конце вторника, 25 июля.

Так, стоимость расписок снизилась к 23:00 25 июля до 666,5 рублей за бумагу, а к 23:10 упала до 655,5 рублей (-1,7%). К 23:40 цена составила 642,5 рублей, увеличившись с минимума того дня — 641 рубля.

Торги в среду, 26 июля, начались еще ниже — с 604,5 рублей за бумагу. Позже, к 10:10 по Москве, расписки все же подорожали до 614,5 рублей за единицу.

Киви-банк с 26 июля ограничил операции физических лиц по Qiwi-кошелькам после предписания ЦБ.

«По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня Киви-банка», — говорилось в релизе Qiwi.

Банк отмечает, что, «руководствуясь общей логикой предписания», он «временно и частично» лимитировал вывод средств гражданами с кошельков на банковские счета и снятия наличных: «Мы сейчас находимся в диалоге с Банком России и пытаемся найти решение, которое позволит как можно быстрее снять временные ограничения».