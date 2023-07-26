Экстремальная жара в Европе взвинтила цены на газ

Экстремальная жара и перебои с поставками взвинтили европейские цены на газ, пишет Bloomberg.

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26 июля августовские фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE по индексу хаба TTF прибавили в цене 5,2 процента, до 398 долларов за тысячу кубометров. Стоимость этих контрактов растет пять дней подряд, что является самым длительным подорожанием с апреля. При этом в первой половине июля цены падали.

В последнюю неделю в результате «теплового взрыва» температура воздуха в южных европейских странах поднялась до аномальных значений. На этом фоне резко вырос спрос на электричество для работы кондиционеров. При этом в некоторых государствах, куда пришла жара, производство электроэнергии зависит от газа — например, в Италии.

Кроме того, трейдеры ожидают, что в ближайшие недели мировое предложение сжиженного природного газа (СПГ) будет ограничено. Перебои с поставками возможны из-за ремонтов на заводах крупных производителей — Норвегии и России, а также закрытия части газопровода в американской Колумбии, по которому шли поставки на местный СПГ-завод Cove Point LNG, после пожара поблизости.

Хотя Европа эффективно готовится к грядущему отопительному сезону и ее газовые хранилища заполнены больше, чем обычно в предыдущие годы, перебои с поставками и всплески спроса по-прежнему влияют на биржевые цены, отмечают журналисты. Кроме того, стоимость газа в Европе толкает вверх и его подорожание в Азии, так как эти два региона конкурируют за поставки СПГ.