Нефть падает в цене в преддверии данных по запасам

Во второй половине дня среды мировые цены на нефть демонстрируют снижение перед публикацией данных по запасам в США, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Блумберг.

Они дадут возможность оценить перспективы спроса.

К 13.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,94%, до 82,47 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 78,88 доллара.

Аналитик UBS по сырьевым товарам Джованни Стауново отметил, что последние данные по запасам в США оказались неутешительными, так как трейдеры искали признаки более сжатого предложения. По его словам, рост ключевой ставки уже полностью оценен, и трейдеры будут больше смотреть на рекомендации регулятора относительно возможного повышения ставок в будущем.

Публикация данных по коммерческим запасам нефти в США ожидается вечером в среду.