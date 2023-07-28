Рубль укрепляет позиции: эксперты рассказали, когда доллар будет за 70

Возвращение курса рубля к уровню 70 рублей за доллар возможно при условии, если цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель или же ключевая ставка будет поднята Центробанком России в район 15%. Об этом рассказали "Российской газете" аналитики финансового рынка.

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Пока что курс рубля нашел равновесную отметку в районе 90 рублей за доллар, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Он объяснил, что падение нацвалюты прекратилось на фоне роста цен на нефть выше 80 долларов за баррель и сокращения дисконта Urals к Brent. Также на это повлияло более радикальное, чем ожидали аналитики, повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 1%, до 8,5%.

По мнению инвестстратега, существенное укрепление рубля в условиях резкого ухудшения сальдо торгового баланса и дефицита бюджета маловероятно. "Границей укрепления может быть примерно 85 рублей за доллар, вряд ли рубль будет сильно крепче", - считает Суверов.

С ним согласен и персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов. Он уверен, что в ближайшие дни не стоит ожидать значительных колебаний курса российской валюты. "Рубль будет торговаться на уровне 89-91 за доллар", - сказал он.

Тем не менее, эксперт полагает, что драйвером для укрепления нацвалюты может стать начало налогового периода в конце июля. "Это может сместить рубль на более сильные позиции", - отметил Вильданов.

Что же касается дальнейшей динамики российской валюты, то здесь эксперт обозначил несколько важных факторов: это внешние торговые потоки, объем экспорта и продаж валюты экспортерами, а также механизм бюджетного правила.