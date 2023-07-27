Нефть рекордно подорожала

Нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE рекордно подорожала. Стоимость барреля сырья достигала 84,1 доллара впервые с 19 апреля 2023 года, говорят данные торгов.

Одновременно с эталонным сортом поднимаются цены на сорт WTI — стоимость фьючерсов на нефть этой марки преодолела планку в 80 долларов за баррель. На максимуме сырье торговалось на уровне 80,15 доллара — это также максимальный уровень цен с 19 апреля.

Сырье дорожает на протяжении четырех последних недель на фоне ограничения предложения на рынке из-за сокращения добычи ОПЕК+ и оптимизма насчет восстановления экономики Китая. По мнению аналитиков UBS, в ближайшие месяцы нефть может подорожать до 85-90 долларов, отмечает считают, что цены разгоняют угроза дефицита и снижение темпов роста добычи нефти в США.

Вслед за эталонным сортом Brent растет в цене и российская нефть. 25 июля стоимость барреля Urals поднялась до 65,42 доллара впервые с ноября 2022 года. При этом российское сырье преодолело установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок цен на нефть в 60 долларов. По мнению аналитиков Argus, к этому привели общее повышение нефтяных котировок и сокращение добычи странами ОПЕК+.