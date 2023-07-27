Минэнерго России считает недооцененной нынешнюю цену на нефть

Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, нефть в настоящий момент недооценена, сообщил в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

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"Средняя цена Brent в первом полугодии - $79,7. При этом фундаментально нефть недооценена - нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке, а во многом зависит от спекулятивных факторов", - сказал он.

По словам министра, российская нефть конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен.

"Российская нефть остается востребованной, она конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен, а по мере ускорения импортозамещения эффективность разработки месторождений будет расти", - уверен Шульгинов.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие".