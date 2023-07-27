Россияне стали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

Российские граждане стали активно продавать валюту, сообщают «Известия».

Как заявили в банках, в текущем году доллары и евро сбывают чаще, чем в прошлом году. По итогам первого полугодия общее число продаж долларов оказалось на 17% выше, чем их покупка. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны россиян. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же.

Как говорят представители кредитных учреждений, тенденция связана с динамикой курса рубля. Население реагирует на ситуацию на валютном рынке и стремятся воспользоваться ростом курса доллара и евро, чтобы их более выгодно продать.

Россияне, купившие валюту по высокому курсу весной прошлого года, стремятся минимизировать потери, а приобретавшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль. Еще одна причина — проблемы с переводом и хранением европейской и американской валюты, а также возросшие риски сбережений в иностранных деньгах из-за санкций.