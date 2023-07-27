Акции Globaltruck на Мосбирже росли более чем на 80%
Стоимость акций Globaltruck на Московской бирже росла на 84,15%, достигнув исторического максимума в 151,65 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:11 мск.
К 11:25 мск, стоимость акций компании немного замедлила рост до 140,05 рубля за бумагу (+70,07%).
Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Ранее группа компаний "Монополия" приобрела 75% акций автоперевозчика. При этом "Монополия" сообщала, что сохранит численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией этой компании в группу.