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Акции Globaltruck на Мосбирже росли более чем на 80%

Стоимость акций Globaltruck на Московской бирже росла на 84,15%, достигнув исторического максимума в 151,65 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:11 мск.

Акции Globaltruck на Мосбирже росли более чем на 80%
© ТАСС

К 11:25 мск, стоимость акций компании немного замедлила рост до 140,05 рубля за бумагу (+70,07%).

Globaltruck - один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России. Ранее группа компаний "Монополия" приобрела 75% акций автоперевозчика. При этом "Монополия" сообщала, что сохранит численность персонала Globaltruck с постепенной интеграцией этой компании в группу.