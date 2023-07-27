Аналитик SberCIB: к концу третьего квартала доллар может стоить 85 рублей

Рубль может укрепиться к доллару США и евро во втором полугодии 2023 года, прогнозируют аналитики SberCIB. На конец третьего квартала доллар может стоить 85 рублей, а евро – 92,65. К концу года, по прогнозам аналитиков, за доллар будут давать 85 рублей, а за евро – 95,2, пишет РБК со ссылкой на материалы подразделения.

К концу 2024 года доллар будет также стоить 85 рублей, а евро подрастет до 97,75 рублей, отмечают аналитики.

Сейчас на торгах Мосбиржи доллар стоит около 90 рублей, а евро – почти 100. Ослабление рубля продолжается уже несколько месяцев, но оно ускорилось в июне. За месяц рубль ослаб к доллару на 10,4%. В июле тренд на ослабление сохранился.