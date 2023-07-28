Акции Ozon начнут торговаться на бирже Астаны

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания. Речь идет об уже выпущенных бумагах компании, новые акции эмитировать не будут.

«Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже», — говорится в сообщении.

Торги акциями Ozon на Мосбирже продолжаются в обычном режиме.

Ранее американская биржа Nasdaq уведомила Ozon о делистинге с 24 марта 2023 года его акций. Компания обжаловала это решение, но комиссия при Nasdaq отклонила это заявление. Ozon подала повторную апелляцию, предполагается, что ее рассмотрение пройдет в течение июля, после чего будет вынесено решение.

Ozon уже работает на рынке Казахстана — с 2021 года. Логистическая инфраструктура Ozon в стране включает 2 фулфилмент-центра и более 100 пунктов выдачи заказов. Компания планирует построить в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей, строительство планируется завершить в течение года.