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Акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже Астаны

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания. Речь идет об уже выпущенных бумагах компании, новые акции эмитировать не будут.

Акции Ozon начнут торговаться на бирже Астаны
© ТАСС

«Листинг на AIX потенциально может повысить ликвидность ADS Ozon и предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами на бирже», — говорится в сообщении.

Торги акциями Ozon на Мосбирже продолжаются в обычном режиме.

Ранее американская биржа Nasdaq уведомила Ozon о делистинге с 24 марта 2023 года его акций. Компания обжаловала это решение, но комиссия при Nasdaq отклонила это заявление. Ozon подала повторную апелляцию, предполагается, что ее рассмотрение пройдет в течение июля, после чего будет вынесено решение.

Ozon уже работает на рынке Казахстана — с 2021 года. Логистическая инфраструктура Ozon в стране включает 2 фулфилмент-центра и более 100 пунктов выдачи заказов. Компания планирует построить в Казахстане логистический комплекс за 3 млрд рублей, строительство планируется завершить в течение года.

Основными владельцами Ozon являются АФК «Система» (31,76%) и холдинг «Восток Инвестиции» (27,75%), остальные акции в свободном обращении.