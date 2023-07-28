В России растут цены на имбирь из-за проблем с урожаем в Китае

Оптовая стоимость имбиря в России поднялась в два раза. Это повлияло и на розничные цены, пишет портал Shopper’s со ссылкой на представителей торговых сетей и собственные источники.

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Тенденция была подтверждена представителем «ВкусВилла». Конкретные цифры он приводить не стал.

Один из источников отметил, что в настоящее время оптовая стоимость доходит до 400–450 рублей за 1 кг, однако раньше она была на уровне 220-250 рублей за 1 кг. Рост цен наблюдается с тех пор, как в страну начал поступать новый урожай имбиря. Из-за небольшого его количества стоимость остается на высоких отметках, уточнил собеседник портала.

По словам одного из источников, в январе цены на имбирь в магазине составляли 400–420 рублей за 1 кг, а в июне — уже 680–700 рублей.

Подчеркивается, что имбирь из других стран, таких как Бразилия и Перу, по качеству уступает продукции из КНР. В этой связи трейдеры вынуждены дополнительно перебирать имбирь, что тоже влечет за собой удорожание, говорится в публикации.