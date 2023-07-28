Индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов впервые за полтора года
Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи во время торгов повысился до отметки 3 тысячи пунктов. Это произошло впервые с 22 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.
На 14:30 мск индекс вырос на 0,42% и достиг отметки в 3 000,39 пункта, тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,22% до 1 036,74 пункта.
К 14:36 мск индекс Мосбиржи продолжил расти и достиг отметки в 3 001,01 пункта (+0,44%), в то время как индекс РТС снизился на 0,26%, опустившись до 1 036,39 пункта.
Ранее из компании эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что повышение индекса Мосбиржи обусловлено возрастающими нефтяными ценами, которые вернулись к трехмесячным пикам, установленным в начале недели. Кроме того, курс рубля не укрепился под воздействием налогового периода, который подходит к концу. При этом низкий курс рубля только усиливает положительный финансовый эффект для многих компаний.