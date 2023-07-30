У рубля появится повод для оптимизма: Какой курс ждать к сентябрю
Рубль в августе столкнется с несколькими факторами, которые могут повлиять на его курс к началу сентября.
"В августе не ожидается заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам. Это означает, что рубль не получит существенных ориентиров от этих решений: ни позитивных, ни негативных, - рассказал "Российской газете" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. - На этом фоне стоит обратить особое внимание на мировые нефтяные цены. Так как новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК и ежемесячный доклад ОПЕК могут повлиять на курс рубля".
Также, по словам эксперта, в первой декаде августа появятся данные по инфляции в России за июль. Если она разгонится, это может стать индикатором того, что Банк России снова повысит ключевую ставку в сентябре, что может повлиять на укрепление рубля.
"Для рубля также важны будут данные по инфляции в США за июль, которые выйдут в середине августа. Замедление инфляции может привести к ослаблению доллара. Так как это может быть сигналом того, что ФРС может отказаться от жесткой монетарной политики", - отметил Андрей Лобода.
Несмотря на все указанные экспертом факторы, рубль остается подверженным политическим и санкционным рискам. "В случае обострения геополитической ситуации, рубль может кратковременно подешеветь", - считает Андрей Лобода.
Однако к концу августа, не исключено, появятся положительные новости для рубля с саммита БРИКС, который пройдет в ЮАР. По мнению экономиста, там могут быть сделаны заявления о будущей единой торговой валюте БРИКС. Это может стать значимым событием, ускоряющим процесс дедолларизации мировой экономики.
"Таким образом, к началу сентября курс доллара будет находиться в коридоре 88-95 рублей, а курс евро держаться между 97-105 рублями. Курс юаня не превысит границы 12,3-13,3 рубля", - прогнозирует Андрей Лобода.
В какой валюте держать сбережения
Частным инвесторам экономист рекомендует иметь диверсифицированный валютный портфель, чтобы снизить риски неблагоприятных колебаний курсов в случае обострения санкционных и геополитических факторов. Стоит обратить внимание на основные валюты: рубль, доллар и евро.
"Мы не рекомендуем пока активно вкладываться в юань, так как это может быть рискованно из-за регуляции его курса Национальным банком Китая", - заключил Андрей Лобода.