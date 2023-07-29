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Правительство РФ продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия продлила запрет на вывоз риса и рисовой крупы
© globallookpress.com

Ограничение на экспорт введено для того, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке, отметили в правительстве.

Отмечается, что запрет предусматривает определенные исключения. В частности, он не коснется государств, входящих в ЕАЭС, а также Абхазии и Южной Осетии.

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Рис и рисовую крупу возможно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной площадки. Международные транзитные перевозки этих товаров также не будут ограничиваться.

Сотрудники подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрили введение этой меры.

Напомним, что запрет на вывоз из РФ кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был установлен кабмином 30 июня 2022 года и действовал до 31 декабря прошлого года.

В конце прошлого года правительство продлило запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года.

Введение запрета произошло на фоне произошедшей в апреле 2022-го аварии на Федоровском гидроузле, где прорвало дамбу при реконструкции объекта. Инцидент крайне негативно сказался на урожае риса в Краснодарском крае.

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