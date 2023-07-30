Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин

Москва не планирует хранить газ в больших количествах в Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

По его словам, это место электронной площадки для торговли им. Глава государства назвал Турцию удобным местом для организации такой площадки электронных торгов. При этом тема газового хаба остается на повестке дня.

Российский лидер также заявил, что РФ остается на первом месте в мире по продаже зерна, несмотря на попытки Запада этому помешать. Путин признал, что на этом фоне фрахт стал немного дороже, как и страховка. Кроме того, сложнее осуществлять денежные переводы.

«Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать», – сказал президент.