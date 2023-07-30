Россиянам рассказали о преимуществах цифрового рубля
Цифровой рубль поможет «очистить» российскую экономику от коррупции, нелегальных ставок, злоумышленников, «серых зарплат», полагают эксперты. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, цифровой рубль создается как средство для переводов и платежей. Кредитование и накопление денег не предусматривается.
Представитель маркетплейса «Сравни» отметил, что цифровой код, внедренный в эту валюту позволит повысить прозрачность операций и предотвратить нецелевое расходование бюджетных средств.
Эффективность контроля за целевым использованием бюджетных средств вырастет на 70% за 10 лет, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. Он предположил, что введение цифрового рубля позволит значительно, вплоть до 50%, снизить взяточничество и коррупцию.
По мнению экспертов, этот вид валюты поможет бороться с кибермошенниками, обеспечит безопасность персональных данных, позволит контролировать расходы детей.
Также, по оценке аналитиков, сократится объем «серых зарплат», сфера расчетов с сотрудниками станет более прозрачной.