Эксперт спрогнозировал курс рубля к сентябрю

Экономист рассказал о курсе рубля к сентябрю и о факторах, которые являются поводом для оптимизма. Прогноз сделал экономист BitRiver Андрей Лобода, пишет «Российская газета».

«К началу сентября курс доллара будет находиться в коридоре 88-95 рублей, а курс евро держаться между 97-105 рублями. Курс юаня не превысит границы 12,3-13,3 рубля», - прогнозирует Лобода.

Частным инвесторам экономист рекомендует иметь диверсифицированный валютный портфель: рубль, доллар и евро.

Активно вкладываться в юань он не рекомендует, поскольку «это может быть рискованно из-за регуляции его курса Национальным банком Китая».

Экономист отметил, что в августе не ожидается заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам.

Укрепить курс рубля могут мировые нефтяные цены и данные по инфляции в России за июль. Если она разгонится, это может стать индикатором того, что Банк России снова повысит ключевую ставку в сентябре.

Могут появиться положительные новости с саммита БРИКС в ЮАР, если там заявят о будущей единой торговой валюте БРИКС. Это будет означать, что начался процесс дедолларизации мировой экономики.