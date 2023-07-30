Названа причина резкого роста производства спортивной обуви в РФ

В России в 2022-2023 года после ухода западных брендов резко выросло производство спортивной обуви. Об этом пишут «Известия».

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В пресс-службе Минпромторга рассказали, что в 2022 году в России объем выпуска спортивной обуви вырос на 65%. В 2023 году объем выпуска в этом секторе вырос еще на 52%.

В министерстве отметили, что увеличение производства связано как с сезонным фактором, так и с тем, что отечественные производители заняли ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов с российского рынка.

В России появились и начали активно развиваться новые бренды в потребительском и профессиональном сегментах, уточнили в ведомстве.

Развитию брендов, росту их узнаваемости в стране способствует то, что известные блогеры-стилисты начали писать о российских производителях. Кроме того, о них выходят передачи на телевидении, появляются публикации в СМИ, заметили в министерстве.