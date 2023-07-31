В ФАС рассказали, как собираются стабилизировать цены на бензин

Цены на бензин в последние недели бьют исторические рекорды, в том числе из-за увеличения объемов отгрузок топлива за рубеж. Для стабилизации ситуации на рынке ГСМ Федеральная антимонопольная служба направила в Правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. Требования распространяются на все нефтяные компании, которые получают компенсационные выплаты из бюджета за разницу цен на бензин на внешнем и внутреннем рынках. Такая мера позволит увеличить объем продаж бензинов и дизеля в России, сообщили в пресс-службе ФАС «Парламентской газете».

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Все ушли на ремонт

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В последнее время стоимость бензина и дизтоплива на российских АЗС росла. Так, 24 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже было зафиксировано очередное удорожание топлива: стоимость Аи-92 поднялась до 64,879 тысячи рублей за тонну (+0,55% за день), Аи-95 — до 69,925 тысячи (+0,21%). Аналогичные тренды наблюдались и на заправках. По данным Московской топливной ассоциации, средняя стоимость Аи-92 на столичных АЗС с 17 по 24 июля выросла на 32 копейки, до 49,7 рубля за литр, Аи-95 —до 55,03 рубля (+32 коп.). И это при том, что неделей ранее обе марки уже подорожали более чем на 20 копеек.

Дальнейшие события свидетельствуют, что официальная версия роста цен на топливо — уход российских нефтеперерабатывающих заводов на плановые ремонты - перестала устраивать Правительство. К тому же выяснилось, что нефтяные компании стали больше гнать бензин на внешние рынки.

Зампредседателя Правительства Александр Новак 24 июля провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, поддержав предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина. Вице-премьер также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива в России, в том числе в рамках биржевых торгов.

Рынок отреагировал на заявление Новака почти мгновенно. Уже 25 июля стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с рекордных 65 165 рублей за тонну упала до 61 968 рублей.

Однако в Совете Федерации полагают, что Правительству успокаиваться не стоит, а следует держать руку на пульсе. Как пояснил Иван Абрамов, на стоимость бензина, помимо роста экспорта и плановых ремонтов НПЗ, также влияет и курс рубля, который в последние недели заметно ослаб.

«На мой взгляд, после выхода заводов с ремонта цены на российских заправках должны стабилизироваться», — уточнил сенатор.

Рост цен эксперты также связывают с намерением Правительства с сентября снизить вполовину выплаты по демпферу, который сегодня позволяет государству и российским производителям компенсировать потери от разницы экспортных цен на нефтепродукты и стоимости топлива на внутреннем рынке.

Отсечь серых экспортеров

По мнению экспертов, поддержанное Новаком предложение Минэнерго ограничить число экспортеров бензина поможет сдержать рост цен на внутреннем рынке, которые разогнал серый экспорт бензина. Отправлять топливо за границу хотят позволить только определенному количеству НПЗ, производящих товарный бензин.

Свои механизмы стабилизации ситуации на топливном рынке придумали и в ФАС. В Правительство направлен проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. Требования распространяются на все нефтяные компании, получающие выплаты по демпферу.

«После принятия документа обязательный норматив продаж на бирже для бензина станет 13 процентов, а дизеля — 9,5 процента. Изменения касаются только спотового рынка», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Таким образом, норматив вырастет на 1 процентный пункт как для бензина, так и для дизеля.

Такая мера, уточнили в ФАС, позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.

Ранее в антимонопольной службе заявили о разработке мер таможенно-тарифного характера. В частности, на биржевом комитете ФАС 21 июня обсуждались вопросы ужесточения критериев экспорта топлива.