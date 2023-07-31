Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7:01 мск, доллар рос на 0,52% - до 92,2 рубля.

По данным на 7:00 мск, доллар открылся снижением на 2,75 копейки, до 91,68 рубля. Евро снизился на 4,25 копейки и составил 100,88 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 1,3 копейки и составил 12,81 рубля.