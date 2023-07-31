Австрия продолжает покупать газ у России

Несмотря на отказ ряда европейских стран от российского газа, Австрия продолжает покупать его. Об этом пишет газета The New York Times.

© Picture alliance/TACC

По информации издания, до спецоперации Вена закупала в Москве 80% от всего импорта газа. В мае этот показатель достиг 50%, в марте он был на уровне 74%.

«Одна из причин отказа Евросоюза ввести санкции против российского газа заключается именно в позиции Австрии и других стран. Они продолжают покупать топливо у РФ», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, Австрия относится к странам, которые из числа европейских наиболее симпатизируют России. Эксперт по климату и энергетике аналитического центра Bruegel Георг Захманн сказал, что сокращение поставок газа от российского «Газпрома» приведет к росту цен на топливо.