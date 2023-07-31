Акции Сбера обновили максимум с февраля 2022 года

Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 4,2% с начала торгов 31 июля на Московской бирже, на 14:14 мск их стоимость прибавила 10,5 рублей и составила 259,75 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки. Это максимум с 18 февраля 2022 года.

Привилегированные акции, в свою очередь, подорожали на 3,7% — до 257,5 рублей за бумагу. Последний раз «префы» Сбербанка торговались на таких значениях 17 февраля 2022 года.