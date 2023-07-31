Конфискацию замороженных активов России назвали невыгодной для ЕС

Весьма вероятно, что Европейский союз (ЕС) сможет конфисковать замороженные активы Центробанка (ЦБ) России, однако Европе это невыгодно, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Планы ЕС он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сообщил, что ЕС намерен конфисковать замороженные активы ЦБ России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций.

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Вероятность конфискации

«Такое можно провернуть. По законам Германии это вполне возможно, потому что они уже захватывали наше имущество, национализировали его. Конституция Германии предусматривает защиту частной собственности только в том случае, если эта собственность служит интересам германского общества. То есть им достаточно сказать, что эта собственность не служит интересам германского общества, и можно отбирать», — поделился Делягин.

Что останавливает Европу

В то же время депутат оказался не уверен в том, что Европа созрела для конфискации. Он отметил, что ЕС долго медлит с этим вопросом и не просто так. Дело в том, что сейчас российские активы являются ресурсом банков, в которых они заморожены, то есть ресурсом западной финансовой системы, в том числе европейской.

«Как только европейцы их конфискуют, американцы и англичане заставят их отдать эти деньги Украине. Формально — на поддержку Украины, а в реальности — на выплату долгов Украины перед американцами и англичанами. То есть пока эти деньги заморожены, они работают на Европу. Как только эти деньги будут украдены, они будут украдены не только у нас, но еще и у европейцев. Поэтому разумная часть европейской правящей тусовки не спешит воровать наши деньги — не потому, что они приверженцы закона, а потому, что тогда у них эти деньги отнимут», — пояснил парламентарий.

Поскольку мнение Европы не интересует примерно никого (Европа уже давно утратила политическую субъектность, да и экономическую тоже), такое развитие событий вероятно, хотя, может быть, это будет чуть позже, не сейчас - Михаил Делягин, депутат Госдумы.

Последствия для России

Эти активы уже не в руках России, обратил внимание Делягин. Разница в том, заморожены они или конфискованы — сугубо формальная и юридическая. С другой стороны, эти деньги могут поступить на Украину. Часть из них будет использована не только для погашения старых долгов, но и новых.

«То есть это может увеличить приток вооружения на Украину. Но в реальности этот приток ограничивается физическими мощностями американских и европейских производств, а не какими-то денежными соображениями», — высказался депутат.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы Евросоюза (ЕС) ввести новый пакет антироссийских санкций анекдотом.

«Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: "Доктор, получится?" — "Ну, в пятнадцатый-то раз должно!" Так и с санкциями», — рассказал министр.