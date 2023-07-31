Спрогнозирован курс рубля в августе

Курс рубля в августе укрепиться по отношению к иностранным валютам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса финансовых экспертов.

По их словам, в августе доллар упадет на 1,3 рубля до 90,3 рублей, евро — на 1,5 рубля до 99,3 рублей, а юань — на 15 копеек до 12,65 рублей. Также эксперты ожидают в следующем месяце роста рынка акций на 1,4% по индексу Мосбиржи до 3115 пунктов. Стоимость нефти марки Brent в августе поднимется на 0,5 доллара до 85,8 долларов за баррель.