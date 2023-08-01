Россияне смогли вывести часть заблокированных в ОАЭ бумаг

Ряд российских инвесторов смогли разблокировать часть активов на инвестиционных счетах во втором по размеру банке ОАЭ — Emirates NBD, пишет РБК со ссылкой на юристов по международному праву. Инвесторы смогли вернуть свои ценные бумаги американских эмитентов и часть денежных средств на инвестиционных счетах в этом банке. Доступ к европейским бумагам и выплатам по ним (купоны, дивиденды, погашения) остается ограниченным.

Чтобы разблокировать свои активы, инвесторы получили лицензии от европейский регуляторов. Им также необходимо было иметь вид на жительство (ВНЖ) или гражданство в одной из стран ЕС, уточняют юристы.

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О блокировке активов на инвестиционных счетах россиян в ENBD стало известно в апреле 2023 года. Банк разместил активы россиян на сегрегированных счетах, ограничил свободные сделки с бумагами и вывод денег. На такой шаг банк пошел из-за санкций ЕС, которые запрещали оказывать финансовые услуги россиянам и продавать им бумаги, номинированные в евро. К тому же в цепочке учета иностранных ценных бумаг россиян на инвестсчетах ENBD присутствует европейский депозитарий Clearstream, что также накладывало на банк ОАЭ обязанность особенно тщательно следовать санкционным ограничениям Евросоюза.

Для того, чтобы разблокировать свои иностранные бумаги, клиенты должны были перевести их в другой, не европейский депозитарий. Поэтому разблокировать удалость только американские активы, отмечает основательница юридической фирмы Nevskaya Consulting Дарья Невская.

«Американские бумаги вне санкций, поэтому их можно перевести в американский депозитарий на основании распоряжения владельца», — говорит она.