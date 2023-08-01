Европейские производители столкнулись с трудностями при отказе от газа. Переводить производство на использование водорода оказалось «неконкурентоспособно дорого», сообщает Bloomberg.

Крупные и мелкие компании пострадали от роста цен на энергоносители, поэтому власти пообещали разработать альтернативы, чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке. Однако, несмотря на «всю шумиху» вокруг экологически чистого источника энергии, европейские производители неохотно переходят на использование водорода из-за высоких цен, отметил исполнительный директор Британской конфедерации керамики Роб Флелло.

На сегодняшний день стоимость производства водорода составляет около четырех-пяти долларов за килограмм. К 2030 году затраты, по прогнозам, снизятся на 57 процентов во всем мире — до 2 долларов за килограмм. Себестоимость снизится за счет удешевления оборудования и возобновляемой энергии, используемых для расщепления воды, объяснил аналитик Bloomberg Адитья Бхашьям.

Производители стоят перед дилеммой: если они заключат долгосрочные контракты, за ними зафиксируют цену топлива на ближайшие 20 лет. В то же время отрасль будет расти, и технологии будут удешевляться, пояснила глобальный руководитель Citigroup Кэти Шепард. Существует большая неопределенность в отношении долгосрочных перспектив, учитывая новизну рынка, добавила она.

«Для промышленного распространения водорода необходим жесткий государственный стимул. Каждая страна будет отличаться — кто-то будет выбирать кнут, кто-то — пряник», — добавил управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Эсбен Хегнсхолт.