Цены на нефть падают после активного роста в июле
Во второй половине дня вторника, 1 августа, мировые цены на нефть демонстрируют снижение после того, как активно росли в июле, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.
К 12.52 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,43%, до 85,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 81,37 доллара.
По итогам прошлого месяца Brent поднялся в цене на 14,1%, WTI – на 15,8%. Данные уровни стали рекордными с января 2022 года.
Сегодняшняя динамика связана с повышением курса доллара к евро и иене, считают эксперты.
По словам директора по исследованиям нефти и сырьевых товаров в Danske Bank Йенса Педерсена, «ралли взяло передышку».
Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова не исключила того, что цена Brent достигнет $85–88 за баррель в августе.