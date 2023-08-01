Цены на нефть падают после активного роста в июле

Во второй половине дня вторника, 1 августа, мировые цены на нефть демонстрируют снижение после того, как активно росли в июле, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

К 12.52 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 0,43%, до 85,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,54%, до 81,37 доллара.

По итогам прошлого месяца Brent поднялся в цене на 14,1%, WTI – на 15,8%. Данные уровни стали рекордными с января 2022 года.

Сегодняшняя динамика связана с повышением курса доллара к евро и иене, считают эксперты.

По словам директора по исследованиям нефти и сырьевых товаров в Danske Bank Йенса Педерсена, «ралли взяло передышку».