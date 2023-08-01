Индекс Мосбиржи превысил 3 100 пунктов впервые с февраля 2022 года

Во вторник днем индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3 100 пунктов. Такая динамика наблюдается впервые с 22 февраля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 14:06 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,87%, до 3 100,36 пункта. Через четыре минуты индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и достиг 3 100,81 пункта (+0,89%).

Индекс РТС рос на 0,64%, до 1 064,2 пункта.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи увеличился на 2,2%. Он закончил сессию на отметке в 3073 пункта.