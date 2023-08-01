Нефть Brent продолжает снижение после активного роста

В 18:42 по московскому времени Brent достигла отметки в 84,73 доллара за баррель, опустившись на 0,82%. Нефть марки WTI на то же время упала на 0,87% до 81,06 доллара за баррель. До этого 31 июля их стоимость снижалась на 0,43% и 0,54% соответственно.