Нефть Brent продолжает снижение после активного роста
Стоимость нефти марки Brent 1 августа продолжает снижение после крупного роста в июле. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
В 18:42 по московскому времени Brent достигла отметки в 84,73 доллара за баррель, опустившись на 0,82%. Нефть марки WTI на то же время упала на 0,87% до 81,06 доллара за баррель. До этого 31 июля их стоимость снижалась на 0,43% и 0,54% соответственно.
Предполагается, что цены на нефть корректируются после активного роста в июле, когда они взлетели на 14,1% и 15,8%. Последний раз таких показателей Brent и WTI достигали в январе 2022 года.
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