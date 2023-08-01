Эксперты назвали причины падения рубля

Российская валюта во вторник, 1 августа, упала по отношению к основным валютам. Об этом пишет «Прайм».

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Курс доллара за день вырос на 73 копейки, до 92,33 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро - на 39 копеек, до 101,18 рубля.

Таким образом, отметил автор статьи, американская валюта выросла к рублю на 0,8%, евро - на 0,4%, юань прибавил 0,2%.

По мнению экспертов, постепенное падение российской валюты обусловлено тем, что на рынке наблюдается дефицит валюты.

Кроме того, заметили аналитики, на рубль оказывают давление усиление глобального доллара, ухудшившиеся общерыночные настроения.