Эксперты назвали причины падения рубля
Российская валюта во вторник, 1 августа, упала по отношению к основным валютам. Об этом пишет «Прайм».
Курс доллара за день вырос на 73 копейки, до 92,33 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро - на 39 копеек, до 101,18 рубля.
Таким образом, отметил автор статьи, американская валюта выросла к рублю на 0,8%, евро - на 0,4%, юань прибавил 0,2%.
По мнению экспертов, постепенное падение российской валюты обусловлено тем, что на рынке наблюдается дефицит валюты.
Кроме того, заметили аналитики, на рубль оказывают давление усиление глобального доллара, ухудшившиеся общерыночные настроения.
Вместе с тем, полагают эксперты, есть факторы, которые поддерживают российскую валюту. Это рост цен на углеводороды. а также новые операции Банка России.
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