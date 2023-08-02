Частный инвестор смог оспорить отказ в разблокировке активов в Euroclear

Российский частный инвестор с ВНЖ Евросоюза и счетами в Швейцарии все же смог добиться разблокировки активов в депозитарии Euroclear после того, как получил отказ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца.

Частный инвестор подал заявление на разблокировку активов вместе с другими участниками – в январе 2023 года. На двух брокерских счетах у него находились бумаги на $10 млн. Сам инвестор имеет ВНЖ Евросоюза и попросил о переводе бумаг и средств на счета в банк Швейцарии. Однако по результатам рассмотрения поданных документов в апреле удалось получить лицензию только на разблокировку купонов и дивидендов. В отношении бумаг по одному брокеру выдан отказ, а по второму решение не принято.

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Инвестор обратился в Минфин Бельгии с просьбой пересмотреть решение, а также в госсовет Бельгии в рамках обжалования решения госоргана. В результате россиянину выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров с учетом сохранения их в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов. Ответ по жалобе был получен в течение менее месяца.

Несмотря на обнадеживающий прецедент с Минфином Бельгии, рассчитывать на быстрое решение вопроса инвесторам не стоит, отмечают эксперты, опрошенные изданием. Большое количество поданных заявок может увеличивать сроки их рассмотрения.

Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня 2022 года в ходе шестого пакета санкций. При этом «мост» между НРД и другими крупнейшими иностранными депозитариями — Euroclear и Clearstream — и НРД был разрушен гораздо раньше. Это произошло уже в марте 2022 года — почти все операции с российской и международной инфраструктурой из-за санкций на российские компании и бизнесменов сначала проходили в ручном режиме, а потом и вовсе были заморожены.