Мосбиржа пригрозила убрать акции «Детского мира» из котировального списка

Мосбиржа пригрозила исключить акции «Детского мира» из котировального списка
Московская биржа выявила несоответствие обыкновенных акций «Детского мира» правилам листинга торговой площадки. Это может стать основанием для исключения ценных бумаг компании из котировального списка, говорится в сообщении биржи. Сейчас акции находятся в первом котировальном списке.
Отмечается, что нарушение правил со стороны «Детского мира» связано с корпоративным управлением. Несоответствие требованиям возникло в том числе из-за окончания срока действия решения совета директоров ЦБ от 23 декабря 2022 года. Оно устанавливало, что «несоблюдение требований к количеству независимых директоров и составу комитетов совета директоров эмитента» не может быть основанием для перевода ценных бумаг из первого уровня котировального списка. В сообщении не уточняется, в чем именно заключается нарушение «Детского мира».
Мосбиржа дала компании три месяца на устранение несоответствия. Если эмитент не уложится в этот срок, торговая площадка сможет исключить его акции из котировальной части списка ценных бумаг, которые допущены к торгам на Мосбирже.
С похожей проблемой в конце мая 2023 года столкнулся другой крупный эмитент — «Магнит». Мосбиржа перевела ценные бумаги «Магнита» из первого котировального списка в третий из-за «неустранения допущенного нарушения по корпоративному управлению». Позже акции «Магнита» внесли в лист ожидания на исключение из баз расчета основных индексов Московской биржи — индекса Мосбиржи и индекса РТС. Индексный комитет торговой площадки должен рассмотреть этот вопрос в сентябре 2023 года.