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Нефтяников обязали нарастить продажу топлива на бирже

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13 процентов, а дизеля — с 8,5 процента до 9,5 процента. О подписании такого постановления 2 августа сообщается на сайте кабмина.

Нефтяников обязали нарастить продажу топлива на бирже
© РИА Новости

Отмечается, что продажа топлива на бирже дает АЗС возможность покупать его по рыночным ценам, что снижает риски монопольного ценообразования. Документ позволит повысить объем предложения на бирже и увеличить объем сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин. По его словам, в настоящее время часть нефтеперерабатывающих заводов находятся на ремонте, в связи с чем увязал стабилизацию ситуации с бензином с окончанием работ на этих промышленных объектах.