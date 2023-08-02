Нефтяников обязали нарастить продажу топлива на бирже

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13 процентов, а дизеля — с 8,5 процента до 9,5 процента. О подписании такого постановления 2 августа сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что продажа топлива на бирже дает АЗС возможность покупать его по рыночным ценам, что снижает риски монопольного ценообразования. Документ позволит повысить объем предложения на бирже и увеличить объем сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.