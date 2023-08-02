Нефтяников обязали нарастить продажу топлива на бирже
Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13 процентов, а дизеля — с 8,5 процента до 9,5 процента. О подписании такого постановления 2 августа сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что продажа топлива на бирже дает АЗС возможность покупать его по рыночным ценам, что снижает риски монопольного ценообразования. Документ позволит повысить объем предложения на бирже и увеличить объем сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.
Ранее заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак рассказал, когда стабилизируются цены на бензин. По его словам, в настоящее время часть нефтеперерабатывающих заводов находятся на ремонте, в связи с чем увязал стабилизацию ситуации с бензином с окончанием работ на этих промышленных объектах.