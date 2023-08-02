Курс евро превысил 102 рубля

Курс европейской валюты в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12.23 мск, российская валюта просела по отношению к евро на 85 копеек, до 102,06 руб.

Такая динамика наблюдается впервые с 20 июля, пишет РИА Новости.

Аналитик из Промсвязьбанка Егор Жильников пояснил изданию, что тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля и ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке.