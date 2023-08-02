Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро на Мосбирже преодолел планку в 102 рубля
Курс европейской валюты в ходе торгов на Мосбирже превысил 102 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 12.23 мск, российская валюта просела по отношению к евро на 85 копеек, до 102,06 руб.
Такая динамика наблюдается впервые с 20 июля, пишет РИА Новости.
Аналитик из Промсвязьбанка Егор Жильников пояснил изданию, что тенденция к ослаблению рубля постепенно формируется с конца июля и ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала «благом для экономики» плавающий курс рубля, который позволяет легче абсорбировать внешние шоки. По ее словам, ослабление курса российской валюты «во многом объясняется внешней торговлей».