Азиатские рынки упали на фоне решения Fitch понизить рейтинг США

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона упали на фоне опасений инвесторов о замедлении экономики после решения международного рейтингового агентства Fitch понизить долгосрочный рейтинг США с AAA до AA+, следует из биржевых данных.

Снижение японского индекса Nikkei составило 2,3 процента, индекса биржи Гонконга (Hang Seng Index, HSI) — 2,47 процента, биржи Шанхая (SSEC) — 0,89 процента. Южнокорейский индекс KOSPI упал на 1,9 процента, а австралийский S&P/ASX 200 — на 1,29 процента. На американских рынках на премаркете 2 августа фьючерсы на индексы S&P 500 и NASDAQ 100 также показали снижение.

Аналитик рынка IG Тони Сайкамор рассказал CNBC, что решение Fitch вызовет в Азии бегство инвесторов от рискованных вложений, что приведет к распродаже акций и покупке также защитных активов, как японская иена и швейцарский франк.

Падение индексов акций Азиатско-Тихоокеанского региона стало самым заметным почти за четыре недели. Главный аналитик рынков в IG Markets в Париже Александр Барадез считает при этом, что речь не идет о фиксации прибыли трейдерами.

«Оценивается не понижение рейтинга Fitch, а растущий риск замедления экономического роста. Тенденция к снижению рынков начала проявляться днем ранее на фоне разочаровывающих данных из Китая и США», — заявил он в интервью Bloomberg.