Цены на пшеницу подскочили

Цена фьючерсных контрактов на поставку пшеницы в моменте подскочила на 4,9 процента и достигала отметки 6,84 доллара за бушель. Одной из главных причин стала угроза безопасности вывоза зерна с Украины после очередной атаки беспилотников по инфраструктуре Одесской области, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты торгов Чикагской биржи.

В ходе утренних торгов в среду, 2 августа, котировки слегка отыграли позиции и к 12:43 по московскому времени находились в районе 6,63 доллара.

Согласно данным украинской прокуратуры, в результате нападения, которое произошло в ночь с 1 на 2 августа, были повреждены силосохранилище, зерновые ангары, хранилище топлива на грузовом терминале, а также другие складские и административные здания, расположенные в порту Измаил. На этом фоне вместе с пшеницей подорожала кукуруза, биржевая стоимость которой увеличилась на 3,2 процента.

Измаил является одним из важнейших речных портов для транспортировки украинского зерна за рубеж. Повреждения объектов портовой и промышленной инфраструктуры на юге Одесской области могут затруднить экспорт продукции одного из крупнейших игроков на мировом агрорынке и усилить риски снижения объемов предложения после выхода России из зерновой сделки в начале второй половины июля.

В настоящее время Киев изучает альтернативные варианты поставок зерна за рубеж. В числе возможных вариантов называются возможное расширение Румынией одного из ключевых маршрутов транзита с Украины, а также использование портов Хорватии для поставок иностранным покупателям.